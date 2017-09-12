Паскал (Новокшонова) Евгения Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паскал (Новокшонова) Евгения Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1953

Дата смерти

12.09.2017

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1953

Отец: Новокшонов Роман Яковлевич

Мать: Новокшонова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.2017
Причина смерти: Рак
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