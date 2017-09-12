Паскал (Новокшонова) Евгения Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1953
Дата смерти12.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.2017
Причина смерти: Рак