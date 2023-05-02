Егоров Герасим Гавриилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Герасим Гавриилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Сафрон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Егорова Прасковья Герасимова

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
1870

Сын: Егоров Иван Герасимов

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Докучаева Агриппина Герасимова

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
03.03.1885

Дочь: Егорова Василиса Герасимова

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
04.07.1887

Дочь: Егорова Ефросинья Герасимова

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Егорова Ефимия Герасимова

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Егоров Ефрем Герасимов

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Рождение ребёнка
13.05.1895

Сын: Егоров Арсений Герасимов

Мать ребёнка: Феврония Кириллина

Смерть
Неизвестно
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