Егоров Герасим Гавриилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Сафрон
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Егорова Прасковья Герасимова
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Докучаева Агриппина Герасимова
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
03.03.1885
Дочь: Егорова Василиса Герасимова
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
04.07.1887
Дочь: Егорова Ефросинья Герасимова
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
10.09.1889
Дочь: Егорова Ефимия Герасимова
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Рождение ребёнка
13.05.1895
Мать ребёнка: Феврония Кириллина
Смерть
Неизвестно