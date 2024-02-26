Василисса Яковлева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Ефим Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Яков Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Козьма Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Финагей Кирилов (Ич)
Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Фекла Кирилова (Вна)
Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирила Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811