Василисса Яковлева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василисса Яковлева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Ефим Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Яков Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Козьма Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Финагей Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Дементий Кирилов (Ич)

Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Фекла Кирилова (Вна)

Отец ребёнка: Кирила Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирила Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1811
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