Аревина (Баклашова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАревина (Баклашова) Нина

Аревина (Баклашова) Нина

avatar

Место рождения

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1918 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баклашов Кирилл

Мать: скрыто настройками приватности

Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведяшкин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведяшкин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведяшкин Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close