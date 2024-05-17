Свинцов Михаил
Место рожденияд. Ольховка Умётского района Тамбовской области Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свинцов Степан
Мать: не указана
д. Ольховка Умётского района Тамбовской области Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свинцова Пелагея
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
1880
Сын: Свинцов Тихон
Мать ребёнка: Свинцова Пелагея
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
Неизвестно