Свинцов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСвинцов Михаил

Свинцов Михаил

Место рождения

д. Ольховка Умётского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свинцов Степан

Мать: не указана

д. Ольховка Умётского района Тамбовской области Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинцова Пелагея

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
1880

Сын: Свинцов Тихон

Мать ребёнка: Свинцова Пелагея

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.