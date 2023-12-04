Сацук петр трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСацук петр трофимович

Сацук петр трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1954

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

аз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1954

Отец: Сацук трофим Михайлович

Мать: Сацук галина павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close