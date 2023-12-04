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Сацук петр трофимович
Сацук петр трофимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1954
Пол
Мужской
Отец
Сацук трофим Михайлович
1922 г.р.
Мать
Сацук галина павловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
аз
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1954
Отец:
Сацук трофим Михайлович
Мать:
Сацук галина павловна
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