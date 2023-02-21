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Солодков Макар Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Солодков Дмитрий Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.06.1889

Сын: Солодков Иоанн Макарович

Мать ребёнка: Солодкова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Солодков Алексей Макарович

Мать ребёнка: Солодкова Евдокия Федоровна

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Горьковская обл., Арзамасский р-н, Слизневская волость, д. Булдаково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодкова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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