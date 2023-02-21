Солодков Макар Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Солодков Дмитрий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.06.1889
Мать ребёнка: Солодкова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1894
Сын: Солодков Алексей Макарович
Мать ребёнка: Солодкова Евдокия Федоровна
Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Горьковская обл., Арзамасский р-н, Слизневская волость, д. Булдаково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно