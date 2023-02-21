Соколов Яков Нилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1905 ст.
Сын: Соколов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Тимофеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
На 1905 год - крестьянин села Хотеево Болтутинской волости Ельнинского уезда Смоленской губернии (ныне - Глинковского района Смоленской области)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно