Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирошниченко Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огибалов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Огибалов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огибалов Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1919 ст.
Дочь: Фурсова (Огибалова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Огибалова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1938
Дочь: Кулешова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Огибалов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно
в 1981 или 1982 г. Прожила 84 г