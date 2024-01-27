Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирошниченко Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огибалов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Огибалов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огибалов в младенчестве умер ребенок (не знаю дочь или сын

Отец ребёнка: Огибалов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огибалов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огибалов Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1919 ст.

Дочь: Фурсова (Огибалова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Огибалова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1938

Дочь: Кулешова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Огибалов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
в 1981 или 1982 г. Прожила 84 г

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