Филат Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смерти10.05.1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Филатов
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Филатов
Мать ребёнка: Матрена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
1719
Сын: Алексей Филатов
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Праскева Филатова
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Клементий Филатов
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Андрей Филатов
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
02.05.1733
Сын: Карп Филатов
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Акилина Филатова
Мать ребёнка: Ульяна Никонова
Смерть
10.05.1747