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Филат Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

10.05.1747

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Филатов

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Филатов

Мать ребёнка: Матрена Гаврилова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Гаврилова

Рождение ребёнка
1719

Сын: Алексей Филатов

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Праскева Филатова

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Клементий Филатов

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Андрей Филатов

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1733

Сын: Карп Филатов

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Акилина Филатова

Мать ребёнка: Ульяна Никонова

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.05.1747
Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

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