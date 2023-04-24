Зарникова (Неизв) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Беспаловский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1894 ст.
Дочь: Зарникова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Зарников Петр Федорович
Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Ксения Петровна Зарникова 12.01.1894 Зарникова, ст. Михайловской казак Петр Федорович Зарников Зарникова, ст. Михайловской казачья жена Мария Антонов... Показать все
Смерть
После 1894