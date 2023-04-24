Зарникова (Неизв) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарникова (Неизв) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1894

Муж: Зарников Петр Федорович

Беспаловский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1894 ст.

Дочь: Зарникова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Зарников Петр Федорович

Зарников., Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Ксения Петровна Зарникова 12.01.1894 Зарникова, ст. Михайловской казак Петр Федорович Зарников Зарникова, ст. Михайловской казачья жена Мария Антонов... Показать все
Смерть
После 1894

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