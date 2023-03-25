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Федякова Анфиса Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Дмитрий Киприанов

Мать: Федякова Анастасия Михайлова

Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 19-20 декабря 1913г Анисия Родители: Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михаилова, оба православные Восприемники: дочь их девица Анф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 восприемник Натальи Дмитриевой Федяковой 17 августа 1910г
Смерть
Неизвестно
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