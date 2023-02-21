Плохова (Кандаулова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1852 и 1853
Дата смертиПосле 1929
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1853
Отец: Кандаулов Африкант
Мать: Кандаулова Матрона
Рождение ребёнка
08.10.1876
Сын: Плохов Дмитрий
Отец ребёнка: Плохов-Васильев Пётр
г. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плохов-Васильев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохов Василий
Отец ребёнка: Плохов-Васильев Пётр
Смерть
После 1929