Плохова (Кандаулова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохова (Кандаулова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1852 и 1853

Дата смерти

После 1929

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1853

Отец: Кандаулов Африкант

Мать: Кандаулова Матрона

Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Плохов Дмитрий

Отец ребёнка: Плохов-Васильев Пётр

г. Симбирск, слобода Королёвка (?)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохов-Васильев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохов Василий

Отец ребёнка: Плохов-Васильев Пётр

Смерть
После 1929
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