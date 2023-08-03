Беляев Наум Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: (Беляева) Александра Наумова
Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Март 103об-104 – 25 20 21 Александра. Восприемница - девица Анастасия Иванова Буторова, Берсенево.
Рождение ребёнка
08.08.1899
Дочь: Беляева Анна Наумова
Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова
МК КАУ ВО 1899 Ф.496.Оп.7.Д.213. Т2. стр.641 В: кр.жена Евдокия Стефанова Буторова
Рождение ребёнка
25.08.1901
Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 1901 Август 31об-32. 67 – 25 26 Африкан. Наум Прокопьев Беляев и Мария Максимова. Берсенево. Восприемник - Антоний Максимов Протасов, Ивернево.
Рождение ребёнка
14.10.1903
Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 1903 год Октябрь 216об-217 85 – 14 15 Андрей. Наум Прокопьев Беляев и Мария Максимова, Берсенево. Восприемник – Василий Федоров Протасов, Ивернево.
Смерть
Неизвестно