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Беляев Наум Прокопьев

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (Протасова) Мария Максимова

Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: (Беляева) Александра Наумова

Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1898 Март 103об-104 – 25 20 21 Александра. Восприемница - девица Анастасия Иванова Буторова, Берсенево.
Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Беляева Анна Наумова

Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
МК КАУ ВО 1899 Ф.496.Оп.7.Д.213. Т2. стр.641 В: кр.жена Евдокия Стефанова Буторова
Рождение ребёнка
25.08.1901

Сын: Беляев Африкан Наумович

Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 1901 Август 31об-32. 67 – 25 26 Африкан. Наум Прокопьев Беляев и Мария Максимова. Берсенево. Восприемник - Антоний Максимов Протасов, Ивернево.
Рождение ребёнка
14.10.1903

Сын: Беляев Андрей Наумович

Мать ребёнка: Беляева (Протасова) Мария Максимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-8018 МК ИБВ 1901-1903 1903 год Октябрь 216об-217 85 – 14 15 Андрей. Наум Прокопьев Беляев и Мария Максимова, Берсенево. Восприемник – Василий Федоров Протасов, Ивернево.
Смерть
Неизвестно

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