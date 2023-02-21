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Латеева (Головина) Наталья Николаевна
Латеева (Головина) Наталья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1986
Пол
Женский
Отец
Головин Николай Александрович
1960 г.р.
Мать
Головина (Черемухина) Лидия Алексеевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1986
Отец:
Головин Николай Александрович
Мать:
Головина Лидия Алексеевна
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