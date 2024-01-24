Каретин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретина Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Каретина Галя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретина Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Каретина Галя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретин Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Каретина Галя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретина Галя Николаевна

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