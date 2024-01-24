Каретин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретина Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Каретина Галя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретина Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Каретина Галя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каретина Галя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каретина Галя Николаевна