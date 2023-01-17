Youdin (Zlatin) Raisa ( Dreiza)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти24.03.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Zeitlin Flora ( Fruma)
Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)
Surodg, Vitebskaya gubernija, Belorussia
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)
Рождение ребёнка
1894
Сын: Youdin Boris
Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)
Рождение ребёнка
28.08.1899
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
24.03.1918