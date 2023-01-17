Youdin (Zlatin) Raisa ( Dreiza) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиYoudin (Zlatin) Raisa ( Dreiza)

Youdin (Zlatin) Raisa ( Dreiza)

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1868

Дата смерти

24.03.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Zeitlin Flora ( Fruma)

Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)

Surodg, Vitebskaya gubernija, Belorussia
Рождение ребёнка
1892

Сын: Юдин (youdin) Лев (Lev)

Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Youdin Boris

Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1899

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Youdin Вениамин (Benjamin)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Youdin Вениамин (Benjamin)

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
24.03.1918
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close