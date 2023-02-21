Болдырев Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырев Григорий Семенович

Болдырев Григорий Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1880 год - крестьянин слободы Ламской Старооскольского уезда Курской губернии (ныне - в составе Старооскольского городского округа Белгородской области).
Рождение ребёнка
19.02.1880 ст.

Дочь: Болдырева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Тимофеевна

Ламская, Старо-Оскольский уезд, Курская губерния
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Степанида Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close