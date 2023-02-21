Болдырев Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1880 год - крестьянин слободы Ламской Старооскольского уезда Курской губернии (ныне - в составе Старооскольского городского округа Белгородской области).
Рождение ребёнка
19.02.1880 ст.
Дочь: Болдырева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Тимофеевна
Ламская, Старо-Оскольский уезд, Курская губерния
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно