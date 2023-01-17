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(Бельских) Дарья Петровна
(Бельских) Дарья Петровна
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бельских Петр Дмитриевич
До 1876 г.р.
Мать
Бельских Евдокия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Бельских Петр Дмитриевич
Мать:
Бельских Евдокия Дмитриевна
Орловка
Смерть
Неизвестно
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