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Макурина Мария Ивановна

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Место рождения

Станово, Янская волость, Мологский уезд

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Станово, Янская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1915 ст.

Дочь: Макурина Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Сандырево, Янская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1922

Дочь: Коновалова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Сандырево, Янская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Макурина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич

Сандырево, Янская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макурин Иван Васильевич

Смерть
Около 1932
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