Макурина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1915 ст.
Дочь: Макурина Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1922
Дочь: Коновалова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Макурина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Макурин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1932