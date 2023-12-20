Борзова Настасья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Борзова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Борзов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Борзова) Степанида Иванова
Отец ребёнка: Борзов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Борзов Никит Иванов
Отец ребёнка: Борзов Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно