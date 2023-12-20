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Борзова Настасья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Борзова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Борзов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Борзова) Степанида Иванова

Отец ребёнка: Борзов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзов Никит Иванов

Отец ребёнка: Борзов Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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