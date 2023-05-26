Никифорова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

28.10.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Нилов Зиновий

Отец ребёнка: Тимофеев Нил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.

Дочь: Нилова Феодосия

Отец ребёнка: Тимофеев Нил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.04.1866 ст.

Дочь: Нилова Александра

Отец ребёнка: Тимофеев Нил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Нилов Матвей

Отец ребёнка: Тимофеев Нил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нилов Петр

Отец ребёнка: Тимофеев Нил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нилова Татьяна

Отец ребёнка: Тимофеев Нил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Нил

Смерть
28.10.1899 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
31.10.1899 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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