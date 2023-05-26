Никифорова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти28.10.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Нилов Зиновий
Отец ребёнка: Тимофеев Нил
Рождение ребёнка
26.05.1863 ст.
Дочь: Нилова Феодосия
Отец ребёнка: Тимофеев Нил
Рождение ребёнка
11.04.1866 ст.
Дочь: Нилова Александра
Отец ребёнка: Тимофеев Нил
Рождение ребёнка
1867
Сын: Нилов Матвей
Отец ребёнка: Тимофеев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нилов Петр
Отец ребёнка: Тимофеев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нилова Татьяна
Отец ребёнка: Тимофеев Нил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Нил
Смерть
28.10.1899 ст.
от старости
Похороны
31.10.1899 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область