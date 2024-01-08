Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кишко Максим Данилович

Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович

Рождение ребёнка
28.07.1859

Сын: Кишко Прохор Данилович

Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кишко Павел Данилович

Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кишко Филипп Данилович

Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович

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