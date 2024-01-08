Кишко (Сацункевич) Валерия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович
Рождение ребёнка
28.07.1859
Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Кишко Даниил (Данила) Симеонович