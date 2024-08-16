Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1963
Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович
Рождение ребёнка
23.12.1966
Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Адианова (Уренко) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович