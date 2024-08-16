Алабардина (Юркова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алабардина (Юркова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1946

Отец: Юрков Николай Тимофеевич

Мать: Юркова (Рамзайцева) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алабардин Вениамин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренко Василий Константинович

Рождение ребёнка
13.09.1963

Сын: Уренко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович

Рождение ребёнка
23.12.1966

Сын: Уренко Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Адианова (Уренко) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Уренко Василий Константинович

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