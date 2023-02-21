Панова Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Оксана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1973

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

2010 г.р.
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Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1973

Отец: Сергеев Виктор

Мать: Сергеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.2010

Сын: Панов Ярослав Костов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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