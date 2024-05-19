Возмилов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Возмилова Галина
Рождение ребёнка
22.08.1977
Сын: Возмилов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Возмилова Галина
Рождение ребёнка
26.?.1985
Сын: Возмилов Алесандр Сергеевич
Мать ребёнка: Возмилова Галина
Рождение ребёнка
31.12.1986
Мать ребёнка: Возмилова Галина
Рождение ребёнка
27.05.1988
Сын: Возмилов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Возмилова Галина