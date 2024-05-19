Возмилов Сергей Юрьевич 18.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Возмилов Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1956

Отец: не указан

Мать: Возмилова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возмилова Галина

Рождение ребёнка
22.08.1977

Сын: Возмилов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Возмилова Галина

Рождение ребёнка
26.?.1985

Сын: Возмилов Алесандр Сергеевич

Мать ребёнка: Возмилова Галина

Рождение ребёнка
31.12.1986

Сын: Возмилов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Возмилова Галина

Рождение ребёнка
27.05.1988

Сын: Возмилов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Возмилова Галина

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