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Чистосердов Михаил Федорович

Место рождения

Угличскаго уезда села Никольскаго что в Слободищах

Дата рождения

1815

Дата смерти

03.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Рождествено в Кадке Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1844

Сын: Чистосердов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Троицкая (Чистосердова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Чистосердова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Чистосердова) Просковья Михайлова

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чистосердов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чистосердов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Чистосердова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Смерть
03.07.1895

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