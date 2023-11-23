Чистосердов Михаил Федорович
Место рожденияУгличскаго уезда села Никольскаго что в Слободищах
Дата рождения1815
Дата смерти03.07.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Рождествено в Кадке Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чистосердов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Чистосердова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Чистосердова) Просковья Михайлова
Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чистосердов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чистосердов Петр Михайлович
Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Чистосердова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Смерть
03.07.1895