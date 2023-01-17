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Касьянов Андрей Семенович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Касьянов Семен Иванович

Мать: Касьянова Пелагея Михайловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Семейкина Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Касьянова Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1903 ст.

Сын: Касьянов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Анисья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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