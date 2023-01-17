Касьянов Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Семейкина Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Касьянова Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна
Рождение ребёнка
06.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна
Рождение ребёнка
15.05.1903 ст.
Сын: Касьянов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Касьянова Анисья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно