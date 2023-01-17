Дрёмин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрёмин Виктор

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1938

Отец: Дрёмин Николай

Мать: Дремина Анастасия

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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