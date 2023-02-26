Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Григорьев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Антон Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Григорьев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Григорьев
Смерть
Неизвестно