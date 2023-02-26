Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Антон Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Григорьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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