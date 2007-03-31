Куликов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1948

Дата смерти

31.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1948

Отец: Куликов Николай

Мать: Куликова (новикова) Клавдия

Рождение ребёнка
08.07.1968

Сын: Куликов Игорь

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
10.06.1975

Сын: Куликов Николай

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
23.01.1987

Сын: Куликов Александр

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
31.03.2007
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