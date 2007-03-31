Куликов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1948
Дата смерти31.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1948
Отец: Куликов Николай
Рождение ребёнка
08.07.1968
Сын: Куликов Игорь
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
10.06.1975
Сын: Куликов Николай
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
23.01.1987
Сын: Куликов Александр
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
31.03.2007