Пономарёв Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти30.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1914 году в селе Медведево/Мертвецово (Мухраново?) Илекского района.
Военная служба
С 27.11.1941 по 30.12.1941
Род войск: Воздушно-десантные войска Воинское звание: Лейтенант Призван Илекским РВК
Смерть
30.12.1941
Причина смерти: Погиб | Погиб 30.12.1941 года в результате катастрофы эшелона №47045 на станции Лосиноостровская под Москвой. http://noorderlingen.org/pages/60008.htm