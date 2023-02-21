Пономарёв Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

30.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в 1914 году в селе Медведево/Мертвецово (Мухраново?) Илекского района.
Военная служба
С 27.11.1941 по 30.12.1941
Род войск: Воздушно-десантные войска Воинское звание: Лейтенант Призван Илекским РВК
Смерть
30.12.1941
Причина смерти: Погиб | Погиб 30.12.1941 года в результате катастрофы эшелона №47045 на станции Лосиноостровская под Москвой. http://noorderlingen.org/pages/60008.htm
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