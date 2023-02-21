Морина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морина Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ядрышников Николай

Мать: Мария

Рождение ребёнка
15.04.1981

Дочь: Мартенц Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Морин Михаил

Рождение ребёнка
23.09.1983

Сын: Морин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Морин Михаил

Рождение ребёнка
22.11.1984

Дочь: Минина Наталья Махайловна

Отец ребёнка: Морин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морин Михаил

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