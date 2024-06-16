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Сергей Архипов

Место рождения

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.10.1890 ст.

Дата смерти

29.10.1891

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1890 ст.

Отец: Архип Филиппов

Мать: Агрипина Савельева

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 1224, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1890 год, (л.117об-118) рождение 05.10.1890 г. Сергий крещение 07.10.1890 ... Показать все
Смерть
29.10.1891
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 127 дело № 465, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1891 год, (л.141об-142) запись о смерти 29.10.1891 г. Ямбургского уезда, Рат... Показать все

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