Сергей Архипов
Место рождения
Дата рождения05.10.1890 ст.
Дата смерти29.10.1891
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1890 ст.
Отец: Архип Филиппов
Мать: Агрипина Савельева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 1224, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1890 год, (л.117об-118) рождение 05.10.1890 г. Сергий крещение 07.10.1890 ... Показать все
Смерть
29.10.1891
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 127 дело № 465, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1891 год, (л.141об-142) запись о смерти 29.10.1891 г. Ямбургского уезда, Рат... Показать все