Варенцова (Трапезникова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцова (Трапезникова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1977

Дочь: Тропина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Варенцов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1980

Дочь: Зубова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Варенцов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Владимир Михайлович

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