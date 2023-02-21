Варенцова (Трапезникова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1977
Дочь: Тропина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Варенцов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1980
Дочь: Зубова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Варенцов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно