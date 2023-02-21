Сергеева Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1898
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1916
Дочь: Коршева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матлахова Ираида Федоровна
Отец ребёнка: Сергеев Иван
Смерть
Неизвестно