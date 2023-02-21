Сергеева Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Ефросинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1898

Сын: Сергеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.12.1916

Дочь: Коршева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матлахова Ираида Федоровна

Отец ребёнка: Сергеев Иван

Смерть
Неизвестно
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