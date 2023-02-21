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(Зайцева) Ирина Петровна

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Место рождения

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Зайцев Петр Ильич

Мать: Зайцева Наталья Ивановна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
12.11.1901

Муж: Зайцев Максим Зиновьевич

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Максим Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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