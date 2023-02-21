(Зайцева) Ирина Петровна
Место рожденияд.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Зайцев Петр Ильич
Мать: Зайцева Наталья Ивановна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
12.11.1901
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно