Смагин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
Жена: Смагина Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Маруся)
Мать ребёнка: Смагина Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смагин Василий
Мать ребёнка: Смагина Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смагин Леонид
Мать ребёнка: Смагина Ульяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смагина Ульяна Егоровна
Смерть
Неизвестно