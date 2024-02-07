Смагин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Смагина Ульяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Маруся)

Мать ребёнка: Смагина Ульяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Василий

Мать ребёнка: Смагина Ульяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смагин Леонид

Мать ребёнка: Смагина Ульяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина Ульяна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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