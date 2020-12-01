Белоус Алексаедр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1949
Дата смерти?.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.08.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1977
Дочь: Крутова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1988
Дочь: Рибен Анастасия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2020