Белоус Алексаедр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Алексаедр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1949

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.08.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1977

Дочь: Крутова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1988

Дочь: Рибен Анастасия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.12.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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