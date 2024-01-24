Кудрявцев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1932

Сын: Кудрявцев Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Валамаз, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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