Каплан Юдаша Евсеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКаплан Юдаша Евсеевна

Каплан Юдаша Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Каплан Владимир Захарович

Отец ребёнка: Каплан Захар

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Каплан Яков Захарович

Отец ребёнка: Каплан Захар

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.