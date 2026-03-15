Николаев Леонтий Андреевич
мужской, родился 1857, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер 1861, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецНиколаев Андрей Петрович1822 г.р.
МатьНиколаева Зиновия Ларионовна1822 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область