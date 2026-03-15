Николаев Леонтий Андреевич 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Леонтий Андреевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1857, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер 1861, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Николаев Андрей Петрович1822 г.р.
Мать
Николаева Зиновия Ларионовна1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Николаев Андрей Петрович

Мать: Николаева Зиновия Ларионовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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