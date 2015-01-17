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Попов Дмитрий Максимович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

17.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2015

Отец: Попов Максим Юрьевич

Мать: Попова Любовь Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 17.01.2015 по 01.10.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Крещение
13.06.2016
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
3, Успенский проспект, Верхняя Пышма, Россия
Место жительства
С 01.10.2016
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 01.10.2018 по 01.08.2019
Москва, город федерального значения Москва
ГБОУ школа 1569 корпус 8
Образование
С 01.09.2019
Москва, город федерального значения Москва
дс 1552
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