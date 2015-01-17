Попов Дмитрий Максимович
Место рождения
Дата рождения17.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2015
Отец: Попов Максим Юрьевич
Мать: Попова Любовь Михайловна
Место жительства
С 17.01.2015 по 01.10.2016
Крещение
13.06.2016
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
3, Успенский проспект, Верхняя Пышма, Россия
Место жительства
С 01.10.2016
Образование
С 01.10.2018 по 01.08.2019
ГБОУ школа 1569 корпус 8
Образование
С 01.09.2019
дс 1552