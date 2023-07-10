Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна

Автор
НЛ
Лаухина Н.

женский, родилась 1837, Тверь, город Тверь, Тверская область

Отец
Щеткин Логин Егорович09.10.1789 г.р.
Мать
Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна27.08.1795 г.р.
Супруги
Борисов Василий Васильевич1827 г.р.
Дети
Борисов Николай Васильевич25.10.1859 г.р.
Борисов Арсений Васильевич07.05.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Щеткин Логин Егорович

Мать: Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна

Тверь, город Тверь, Тверская область

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
23.01.1859

Муж: Борисов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Борисов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
07.05.1861

Сын: Борисов Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
17.06.1862

Сын: Борисов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
19.03.1864

Сын: Борисов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
02.02.1866

Сын: Борисов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Борисов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
10.05.1868

Дочь: (Борисова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
25.06.1869

Дочь: (Борисова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
12.03.1871

Сын: Борисов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
10.03.1878

Дочь: (Борисова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

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