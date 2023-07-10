Борисова Дьячкова (Щеткина) Параскева Логиновна
женский, родилась 1837, Тверь, город Тверь, Тверская область
ОтецЩеткин Логин Егорович09.10.1789 г.р.
МатьЩеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна27.08.1795 г.р.
Супруги
Борисов Василий Васильевич1827 г.р.
Дети
Борисов Николай Васильевич25.10.1859 г.р.
Борисов Арсений Васильевич07.05.1861 г.р.Показать еще 8
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1859
Рождение ребёнка
25.10.1859
Сын: Борисов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1861
Сын: Борисов Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1862
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1864
Сын: Борисов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1866
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1867
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1868
Дочь: (Борисова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1869
Дочь: (Борисова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1871
Сын: Борисов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1878
Дочь: (Борисова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Васильевич