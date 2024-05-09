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Скрипников Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Стрелец Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1981

Дочь: Скрипникова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
10.05.1986

Сын: Скрипников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Медведева Людмила Валентиновна

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