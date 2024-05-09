Скрипников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Стрелец Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1981
Дочь: Скрипникова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
10.05.1986
Сын: Скрипников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Медведева Людмила Валентиновна