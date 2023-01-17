Солдатов (рекрут , однодворец) Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Солдатова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Солдатов (однодворец) Варлам Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Солдатова Устинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно