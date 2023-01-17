Солдатов (рекрут , однодворец) Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (рекрут , однодворец) Иван Леонтьевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Мать: Солдатова Анна Карповна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Солдатова Устинья Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Солдатов (однодворец) Варлам Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Устинья Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Солдатова Устинья Григорьевна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Устинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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