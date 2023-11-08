Корнышева Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнышев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнышев) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнышева) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова (Корнышева) Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнышева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнышев Михаил ?
Смерть
Неизвестно