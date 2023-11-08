Корнышева Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнышева Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнышев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнышев) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнышева) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова (Корнышева) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнышева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корнышев Михаил ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнышев Михаил ?

Смерть
Неизвестно

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