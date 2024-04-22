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Шкурко Сергей Николаевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1978

Отец: Шкурко Николай Иванович

Мать: Шкурко Раиса Митрофановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
26.05.2005

Дочь: Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Юлия

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.07.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурко Надежда Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Жена: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурко Надежда Ивановна

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