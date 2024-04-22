Шкурко Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1978
Отец: Шкурко Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.05.2005
Дочь: Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
27.07.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурко Надежда Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкурко Надежда Ивановна