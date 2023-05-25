Микрюков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микрюков Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Микрюкова (Мезина) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микрюков Роман Анатольевич
Мать ребёнка: Микрюкова (Мезина) Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно