Микрюков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микрюков Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Микрюкова (Мезина) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микрюков Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Микрюкова (Мезина) Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микрюкова (Мезина) Надежда Петровна

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