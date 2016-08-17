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Попова Варвара Андреевна
Попова Варвара Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.2016
Пол
Женский
Отец
Попов Андрей Александрович
1983 г.р.
Мать
Попова (Кайнова) Марина Валерьевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2016
Отец:
Попов Андрей Александрович
Мать:
Попова Марина Валерьевна
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